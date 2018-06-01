Лукашенко назвав умову, за якої Білорусь готова закрити кордон з Росією

Білорусь готова запровадити контроль на кордоні з Російською Федерацією, якщо Москва зі свого боку оголосить про таке рішення щодо Мінська.

Про це заявив Президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає БелТА.

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Прикордонна служба Білорусі на кордоні з Росією не має постійних підрозділів, водночас з російської сторони його охороняють штатні підрозділи ФСБ. Окрім того, президент зауважив, що дії білоруських прикордонників не повинні бути формальними і закликав Москву визначитися щодо цього питання.

Не можна уподібнюватися росіянам. Вони самі не розуміють, чого хочуть і що вони роблять на білорусько-російському кордоні. Нехай визначаються. Визначаться – нам не проблема відповісти. Ми готові в будь-який момент адекватно дати відповідь. Якщо вони хочуть закрити кордон – будь ласка. Закриють – ми у відповідь також повинні ввести контроль на кордоні,

– пообіцяв Лукашенко.

За його словами, Білорусь може не поспішати з діями, адже знає де Кремль тримає свої війська, та яку комендатуру та інфраструктуру створив.

Зазначимо, між Білоруссю та РФ відсутні чинні угоди про пункти пропуску. Прикордонне питання обговорюватиметься на Вищій держраді Союзної держави в червні.