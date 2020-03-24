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      Лукашенко о коронавирусе в Беларуси: Если продержимся до Пасхи – будем жить

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      Президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает сыпать странными заявлениями о ситуации с коронавирусом в государстве. Ранее он рекомендовал белорусам спасаться от коронавируса водкой, сауной и трактором. Позже заявил, что не собирается проводить эвакуацию граждан государства из других стран, ибо те его ослушались и поехали отдыхать в опасное время.

      Теперь же Лукашенко заявил, что Беларусь как-то должна дотянуть до Пасхи. Так, он искренне надеется, что до наступления православного праздника в стране пройдет пик заболевания. Такие громкие заявления Лукашенко делал на встрече с послом Китая Цуй Цимином, передает пресс-служба белорусского президента.

      Ранее Водка, сауна и трактор: Лукашенко сказал, как лечить коронавирус

      Выдержим до православной Пасхи – значит, жить будем,
      – сказал Лукашенко.

      Белорусский лидер одновременно очень переживает, чтобы "люди не заболели психозом".

      "Главное – не паниковать. Я больше всего боюсь, что люди заболеют психозом от того, что происходит в средствах массовой информации. От психоза возникнут все другие болезни. Так говорят и специалисты", – отметил он.

      Что еще о коронавирусе в Беларуси рассказал Лукашенко:

      • По его словам, в стране пока зафиксировано относительно невысокое количество инфицированных, поскольку все, кто приезжают в Беларусь, проходят серьезную проверку.
      • Особенно тщательно обследуют людей с Италии, Франции и Германии.
      • Медики в Беларуси, в первую очередь, обращают внимание на пожилых людей и тех, кто имеет ряд сопутствующих заболеваний, ведь они наиболее уязвимы к вирусам.

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      "Нам нужно не упустить распространение других болезней, так как от коронавируса у нас еще не погиб ни один человек, а от других болезней люди погибают. Поэтому я предупредил Минздрав, чтобы врачи уделяли большое внимание людям с другими болезнями", – добавил Лукашенко.

      Что известно о распространении коронавируса в Беларуси

      • Первый случай обнаружили еще в конце февраля.
      • Лукашенко заявил, что Беларусь не намерена закрывать свои границы. Беларусь остается едва ли не единственной страной, которая этого еще не сделала.
      • По состоянию на 24 марта в Беларуси зафиксирован 81 подтвержденный случай Covid-2019, 22 человек уже выздоровели. В стране нет ни одного летального случая от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Беларуси Новости политики Александр Лукашенко
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