Путин в костюме биологической защиты посетил больницу с заболевшими Covid-2019

Президент России Владимир Путин посетил медицинский центр в московской Коммунарке. Там лечат больных с коронавирусом и осматривают людей с подозрением на Covid-2019.

Он проинспектировал условия в больнице и пообщался с медиками. В госпиталь глава Кремля пришел в обычной одежде, однако в какой-то момент решил переодеться. Чтобы случайно не заразиться Covid-2019, Путин надел костюм биологической защиты. Фото и видео с российским лидером в полной экипировке обнародовал ряд российских СМИ.

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Рукавицы, защитная маска и желтый костюм, – очевидно, только так Путин почувствовал себя в полной защите.



Путин в защитном костюме посетил "коронавирусную" больницу в Коммунарке / Фото Getty images



Путин в костюме биологической защиты / Фото Getty images



Путин в больнице Коммунарки / Фото Getty images

Кроме Коммунарки, российский президент еще посетил поселок Вороновский. Он тоже расположен под Москвой и сейчас там идет активное строительство больницы, что вскоре сможет принимать на лечение больных коронавирусом пациентов.

Путина надевает в защитный костюм: видео

В белых бахилах, желтом комбинезоне, синих перчатках и черной маске - Путин приехал в Коммунарку в "гражданском", но затем переоделся. pic.twitter.com/hgFmWFZ8xe — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) March 24, 2020

Московский поселок Коммунарка на карте:

Какова ситуация с коронавирусом в России? Там пока 495 подтвержденных случаев инфицирования Covid-2019, среди них – 1 летальный случай. Выздоровели 22 пациента.