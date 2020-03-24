Путин в костюме биологической защиты посетил больницу с заболевшими Covid-2019
Президент России Владимир Путин посетил медицинский центр в московской Коммунарке. Там лечат больных с коронавирусом и осматривают людей с подозрением на Covid-2019.
Он проинспектировал условия в больнице и пообщался с медиками. В госпиталь глава Кремля пришел в обычной одежде, однако в какой-то момент решил переодеться. Чтобы случайно не заразиться Covid-2019, Путин надел костюм биологической защиты. Фото и видео с российским лидером в полной экипировке обнародовал ряд российских СМИ.
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Рукавицы, защитная маска и желтый костюм, – очевидно, только так Путин почувствовал себя в полной защите.
Путин в защитном костюме посетил "коронавирусную" больницу в Коммунарке / Фото Getty images
Путин в костюме биологической защиты / Фото Getty images
Путин в больнице Коммунарки / Фото Getty images
Кроме Коммунарки, российский президент еще посетил поселок Вороновский. Он тоже расположен под Москвой и сейчас там идет активное строительство больницы, что вскоре сможет принимать на лечение больных коронавирусом пациентов.
Путина надевает в защитный костюм: видео
Московский поселок Коммунарка на карте:
Какова ситуация с коронавирусом в России? Там пока 495 подтвержденных случаев инфицирования Covid-2019, среди них – 1 летальный случай. Выздоровели 22 пациента.