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      Путин в костюме биологической защиты посетил больницу с заболевшими Covid-2019

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      Президент России Владимир Путин посетил медицинский центр в московской Коммунарке. Там лечат больных с коронавирусом и осматривают людей с подозрением на Covid-2019.

      Он проинспектировал условия в больнице и пообщался с медиками. В госпиталь глава Кремля пришел в обычной одежде, однако в какой-то момент решил переодеться. Чтобы случайно не заразиться Covid-2019, Путин надел костюм биологической защиты. Фото и видео с российским лидером в полной экипировке обнародовал ряд российских СМИ.

      Между тем Трамп, ты натворил, – фанатки Путина обвинили США в пандемии коронавируса: видео

      Рукавицы, защитная маска и желтый костюм, – очевидно, только так Путин почувствовал себя в полной защите.


      Путин в защитном костюме посетил "коронавирусную" больницу в Коммунарке / Фото Getty images


      Путин в костюме биологической защиты / Фото Getty images


      Путин в больнице Коммунарки / Фото Getty images

      Кроме Коммунарки, российский президент еще посетил поселок Вороновский. Он тоже расположен под Москвой и сейчас там идет активное строительство больницы, что вскоре сможет принимать на лечение больных коронавирусом пациентов.

      Путина надевает в защитный костюм: видео

      Московский поселок Коммунарка на карте:

      Какова ситуация с коронавирусом в России? Там пока 495 подтвержденных случаев инфицирования Covid-2019, среди них – 1 летальный случай. Выздоровели 22 пациента.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Здоровье Новости политики Новости России Курьезные новости Владимир Путин
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