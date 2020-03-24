Лукашенко про коронавірус у Білорусі: Якщо протримаємося до Великодня – будемо жити

Президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжує сипати дивними заявами про ситуацію з коронавірусом у державі. Раніше він рекомендував білорусам рятуватися від коронавірусу горілкою, сауною та трактором. Згодом заявив, що не збирається проводити евакуацію громадян держави з інших країн, бо ті його ослухалися та поїхали відпочивати у небезпечний час.

Тепер же Лукашенко заявив, що Білорусь якось має дотягнути до Великодня. Так, він щиро сподівається, що до настання православного свята, у країні пройде пік захворювання. Такі гучні заяви Лукашенко робив на зустрічі з послом Китаю Цуй Ціміном, передає пресслужба білоруського президента.

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Витримаємо до православного Великодня – значить, жити будемо,

– сказав Лукашенко.

Білоруський лідер, водночас, дуже переймається, щоб "люди не захворіли на психоз".

"Головне – не панікувати. Я найбільше боюся, що люди захворіють психозом від того, що відбувається в засобах масової інформації. Від психозу виникнуть всі інші хвороби. Так кажуть і фахівці", – зауважив він.

Що ще про коронавірус у Білорусі розповів Лукашенко:

За його словами, у країні наразі зафіксовано відносно не високу кількість інфікованих, оскільки усі, хто приїздять до Білорусі, проходять серйозну перевірку.

Особливо ретельно обстежують людей із Італії, Франції та Німеччини.

Медики в Білорусі, в першу чергу, звертають увагу на людей похилого віку і тих, хто має низку супутніх захворювань, адже вони є найбільш вразливими до вірусів.

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"Нам треба не упустити поширення інших хвороб, тому що від коронавірусу у нас ще не загинула жодна людина, а від інших хвороб люди гинуть. Тому я попередив МОЗ, щоб лікарі приділяли велику увагу людям з іншими хворобами", – додав Лукашенко.

Що відомо про поширення коронавірусу у Білорусі