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      Лукашенко пригласили в Брюссель: реакция европейских депутатов

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      Александр Лукашенко
      Александр Лукашенко / svoboda.org

      Пять депутатов Европарламента требуют объяснить, почему президента Беларуси Александра Лукашенко пригласили в Брюссель на обед по случаю десятой годовщины "Восточного партнерства".

      Александр Лукашенко получил приглашение на встречу, которая состоится 13 мая вместе с лидерами других пяти восточных партнеров ЕС Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы и Украины. Об этом сообщило издание "Радио Свобода".

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      Факт приглашения Лукашенко вызвал беспокойство у евродепутатов, которые направили письмо главе внешней политики ЕС Федерици Могерини.


      Федерика Могерини

      Чиновники, которые говорили на условиях анонимности, сообщили, что Лукашенко еще не ответил на приглашение и они не ожидают, что он приедет.

      Режим Лукашенко поддерживал низкий уровень соблюдения прав человека, подавлял инакомыслие и нападал на свободу слова. Европейские и белорусские граждане заслуживают истинного объяснения приглашения, которое рискует создать впечатление о поддержке режима Лукашенко,
      – сообщили евродепутаты.

      Беларусь пока не подтверждала, что кто-то из официальных лиц приедет в Брюссель. Этот саммит будет первым мероприятием на высоком уровне организованном ЕС, который Лукашенко получил разрешение посетить. После того, как был не допущен на предыдущие четыре саммита.

      Лукашенко
      Александр Лукашенко

      Беларусь, которая находится под властью Лукашенко в течение последних 25 лет, была названа "Последней диктатурой Европы". Также были наложены санкции Брюсселем после разгона президентских выборов в декабре 2010 года. Однако в феврале 2016 года ЕС отменил большинство санкций против страны из-за освобождения всех политических заключенных.

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      Теги: Евросоюз Новости Беларуси Александр Лукашенко Федерика Могерини
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