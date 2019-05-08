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      Лукашенка запросили до Брюсселя: реакція європейських депутатів

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      Олександр Лукашенко
      Олександр Лукашенко / svoboda.org

      П'ять депутатів Європарламенту вимагають пояснити, чому президента Білорусі Олександра Лукашенка запросили до Брюсселя на обід з нагоди десятої річниці "Східного партнерства".

      Олександр Лукашенко отримав запрошення на зустріч, яка відбудеться 13 травня разом з лідерами інших п'яти східних партнерів ЄС: Вірменії, Азербайджану, Грузії, Молдови та України. Про це повідомило видання "Радіо Свобода".

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      Факт запрошення Лукашенка викликав занепокоєння у євродепутатів, які направили листа голові зовнішньої політики ЄС Федериці Могеріні.


      Федеріка Могеріні

      Чиновники, які говорили на умовах анонімності, повідомили, що Лукашенко ще не відповів на запрошення й вони не очікують, що він приїде.

      Режим Лукашенка підтримував низький рівень дотримання прав людини, придушував інакомислення і нападав на свободу слова. Європейські і білоруські громадяни заслуговують правдивого пояснення запрошення, яке ризикує створити враження про підтримку режиму Лукашенка,
      – повідомили євродепутати.

      Білорусь поки не підтверджувала, що хтось з офіційних осіб приїде до Брюсселя. Цей саміт буде першим заходом на високому рівні організований ЄС, який Лукашенко отримав дозвіл відвідати. Після того, як був виключений з попередніх чотирьох самітів.

      Лукашенко
      Олександр Лукашенко

      Білорусь, яка перебуває під владою Лукашенка протягом останніх 25 років, була названа "Останній диктатур Європи". Також була санкціонована Брюсселем після розгону президентських виборів у грудні 2010 року. Проте у лютому 2016 року ЄС скасував більшість санкцій проти країни через звільнення всіх політичних в'язнів. 

      blog_ava
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      Теги: Олександр Лукашенко Новини Білорусі Євросоюз Федеріка Могеріні
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