Лукашенко резко высказался относительно "приватизации" Россией победы во Второй мировой войне
По мнению президента Беларуси Александра Лукашенко Россия пытается "приватизировать" победу во Второй мировой войне.
Видео выступления Лукашенко опубликовало белорусское информагентство БелТА.
Читайте также: Лукашенко назвал условие, при котором Беларусь готова закрыть границу с Россией
"В последнее время я отслеживаю эту тенденцию, наблюдаю. Появляется все больше информации именно на эту тему. Кому неймется, что странно – в России, приватизировать эту победу. Будто не было на войне других - белорусов, украинцев, грузин, армян, таджиков, туркменов... Весь Советский Союз воевал. Погибли даже не сотни и не тысячи, а сотни тысяч. Вся Беларусь – это памятник. Тысячи сожженных деревень, ни в чем не повинных людей, стариков, детей", – цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА.
Видео выступления президента Беларуси Александра Лукашенко
Таким образом Лукашенко прокомментировал "появление в прессе союзников материалов о том, что Беларусь якобы занимается историческим сепаратизмом".
Выбор редакции
-
Против стран, участвующих в строительстве "Северного потока-2", США готовят санкции, – СМИсегодня, 11:15
-
Главные новости 2 июня: подразделение российской армии на Донбассе и 20-й день голодовки Сенцовасегодня, 09:01
-
"Джавелины" – это хорошо, но этого Украине не хватит, – международниксегодня, 08:01