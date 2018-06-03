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Лукашенко різко висловився щодо "приватизації" Росією перемоги в Другій світовій війні

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Олександр Лукашенко
Олександр Лукашенко / belnovosti

На думку президента Білорусі Олександра Лукашенка Росія намагається "приватизувати" перемогу у Другій світовій війні.

Відео виступу Лукашенко опублікувало білоруське інформагентство БелТА.

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"Останнім часом я відстежую цю тенденцію, спостерігаю. З'являється все більше інформації саме на цю тему. Комусь нейметься, що дивно – в Росії, приватизувати цю перемогу. Ніби не було на війні інших - білорусів, українців, грузинів, вірменів, таджиків, туркменів... Весь Радянський Союз воював. Загинули навіть не сотні і не тисячі, а сотні тисяч. Вся Білорусь – це пам'ятник. Тисячі спалених сіл, ні в чому не винних людей, людей похилого віку, дітей", – цитує Лукашенка агентство БЕЛТА.

Відео виступу президента Білорусі Олександра Лукашенка 

Таким чином Лукашенко прокоментував "появу в пресі союзників матеріали про те, що Білорусь нібито займається історичним сепаратизмом".

Теги: Новини політики Олександр Лукашенко Новини Білорусі Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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