Лукашенко впервые появился на публике после слухов об инсульте: опубликованы фото

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 31 июля, впервые после слухов о том, что его госпитализировали с инсультом, появился на публике, в частности, провел встречу с главой Минского облисполкома Анатолием Исаченко.

Об этом сообщило государственное информационное агентство БелТА.

Читайте также: Иосифа Кобзона госпитализировали в тяжелом состоянии, – СМИ

Во время встречи, белорусский президент заслушал доклад об уборочной кампании жатвы в регионе, развитии мясо-молочного комплекса и строительстве дорог.

Заметим, встреча Лукашенко с Исаченко стала для главы республики первым появлением на публике за последнее время.



Лукашенко впервые появился на публике за последние дни



Лукашенко впервые вышел на публику после слухов об инсульте

Напомним, ранее сообщалось, что у президента Беларуси Александра Лукашенко вероятно случился инсульт, из-за которого его срочно забрали в больницу. Эта информация появилась в СМИ после того, как с 28 июля белорусский лидер не появлялся на публике. В то же время, в пресс-службе Лукашенко слухи о его госпитализации назвали бредом.