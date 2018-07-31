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Лукашенко впервые появился на публике после слухов об инсульте: опубликованы фото

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Лукашенко появился на публике после слухов об инсульте
Лукашенко появился на публике после слухов об инсульте / belta.b

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 31 июля, впервые после слухов о том, что его госпитализировали с инсультом, появился на публике, в частности, провел встречу с главой Минского облисполкома Анатолием Исаченко.

Об этом сообщило государственное информационное агентство БелТА.

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Во время встречи, белорусский президент заслушал доклад об уборочной кампании жатвы в регионе, развитии мясо-молочного комплекса и строительстве дорог.

Заметим, встреча Лукашенко с Исаченко стала для главы республики первым появлением на публике за последнее время.


Лукашенко впервые появился на публике за последние дни


Лукашенко впервые вышел на публику после слухов об инсульте

Напомним, ранее сообщалось, что у президента Беларуси Александра Лукашенко вероятно случился инсульт, из-за которого его срочно забрали в больницу. Эта информация появилась в СМИ после того, как с 28 июля белорусский лидер не появлялся на публике. В то же время, в пресс-службе Лукашенко слухи о его госпитализации назвали бредом.

Теги: Новости политики Александр Лукашенко Новости Беларуси
Источник: 24 Канал
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