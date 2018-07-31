15:25
31 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
29°C 20°C
  • середа
    26°C 19°C
  • четвер
    26°C 19°C
  • п'ятниця
    27°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Владімір і голубі. Норильск на Марсі
Вєсті Кремля
21:32, 30 липня
Вєсті.UA. Хрещений батько: перезавантаження. Богослови і Богословська
Вєсті.UA
20:40, 30 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ

Лукашенко вперше з'явився на публіці після чуток про інсульт: опубліковані фото

1505
Лукашенко з'явився на публіці після чуток про інсульт
Лукашенко з'явився на публіці після чуток про інсульт / belta.b

Президент Білорусі Олександр Лукашенко у вівторок, 31 липня, вперше після чуток про те, що його госпіталізували з інсультом, з'явився на публіці, зокрема провів зустріч з головою Мінського облвиконкому Анатолієм Ісаченко.

Про це повідомило державне інформаційне агентство БелТА.

Читайте також: Йосипа Кобзона госпіталізували у важкому стані, – ЗМІ

Під час зустрічі, білоруський президент заслухав доповідь про збиральну кампанію жнив у регіоні, розвиток м'ясо-молочного комплексу і будівництва доріг. 

Зауважимо, зустріч Лукашенка з Ісаченко стала для глави республіки першою появою на публіці за останній час.


Лукашенко вперше з'явився на публіці за останні дні


Лукашенко вперше вийшов на публіку після чуток про інсульт

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у президента Білорусі Олександра Лукашенка ймовірно стався інсульт, через який його терміново забрали до лікарні. Ця інформація з'явилась у ЗМІ після того, як з 28 липня білоруський лідер не з'являвся на публіці. Водночас, у прес-службі Лукашенка чутки про його госпіталізацію назвали маячнею.

Теги: Новини політики Олександр Лукашенко Новини Білорусі
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вбили Віталія Олешка "Сармата": що про нього відомо
сьогодні, 15:15 Вбили Віталія Олешка "Сармата": що про нього відомо
Євгенія Мазур
Росія робить ставку на дует Рабінович + Медведчук
сьогодні, 15:11 Росія робить ставку на дует Рабінович + Медведчук
Олексій Чибісов
Може ще й сина Ахметова відправимо на реабілітацію до Хорватії за державний кошт?
сьогодні, 15:00 Може ще й сина Ахметова відправимо на реабілітацію до Хорватії за державний кошт?
Блог Соцмережі
Харчове отруєння: симптоми та перша допомога
сьогодні, 14:03 Харчове отруєння: симптоми та перша допомога
Юліана Вінтюк
Вступна кампанія у серпні: основні дати, які не варто проґавити
сьогодні, 13:01 Вступна кампанія у серпні: основні дати, які не варто проґавити
Яніна Ткачук
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Ураган "Ірма": стало відомо, які фейки поширюють про руйнівну стихію
 8 вересня 2017 , 00:36
У Москві оголосили високий рівень небезпеки
 7 листопада 2016 , 11:08
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук