Лукашенко вперше з'явився на публіці після чуток про інсульт: опубліковані фото

Президент Білорусі Олександр Лукашенко у вівторок, 31 липня, вперше після чуток про те, що його госпіталізували з інсультом, з'явився на публіці, зокрема провів зустріч з головою Мінського облвиконкому Анатолієм Ісаченко.

Про це повідомило державне інформаційне агентство БелТА.

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Під час зустрічі, білоруський президент заслухав доповідь про збиральну кампанію жнив у регіоні, розвиток м'ясо-молочного комплексу і будівництва доріг.

Зауважимо, зустріч Лукашенка з Ісаченко стала для глави республіки першою появою на публіці за останній час.



Лукашенко вперше з'явився на публіці за останні дні



Лукашенко вперше вийшов на публіку після чуток про інсульт

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у президента Білорусі Олександра Лукашенка ймовірно стався інсульт, через який його терміново забрали до лікарні. Ця інформація з'явилась у ЗМІ після того, як з 28 липня білоруський лідер не з'являвся на публіці. Водночас, у прес-службі Лукашенка чутки про його госпіталізацію назвали маячнею.