Лукашенко заявил, что ждет от Евросоюза "взаимных чувств"

Беларусь к своим соседям относится "аккуратно" и всегда будет надежным партнером Европейского союза. Со своей стороны, Минск надеется, что такой подход будет взаимным, потому что "соседи – от Господа".

Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил европейского комиссара по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Гюнтерма Эттингерма, что "он может не волноваться за Беларусь", пишет БелТА.

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Лукашенко подчеркнул, что Беларусь в отношении своих соседей придерживается очень взвешенной и аккуратной политики

Мы считаем, что соседи от Господа, их не выбирают, поэтому с ними нужно строить добрые взаимоотношения. Исходя из этого, мы всегда будем надежным партнером Европейского союза, и за белорусское направление вы можете не беспокоиться. Конечно, мы хотим, чтобы такие чувства были взаимными,

– сказал он.

Белорусский лидер отметил, что в последнее время значительно увеличилось финансирование проектов со стороны Европейского союза.

"Естественно, что они имеют взаимовыгодный характер. Давайте будем двигаться в этом направлении", – предложил Лукашенко.

Отметим, взаимности Лукашенко хочет не только от Евросоюза. Так, белорусский лидер заявил, что готов хоть завтра создать союзное государство с Россией, если обе стороны к этому готовы.