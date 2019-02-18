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      Лукашенко заявил, что ждет от Евросоюза "взаимных чувств"

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      Лукашенко напомнил Евросоюзу, что соседи – "от Господа"
      Лукашенко напомнил Евросоюзу, что соседи – "от Господа" / Фото из открытых источников

      Беларусь к своим соседям относится "аккуратно" и всегда будет надежным партнером Европейского союза. Со своей стороны, Минск надеется, что такой подход будет взаимным, потому что "соседи – от Господа".

      Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил европейского комиссара по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Гюнтерма Эттингерма, что "он может не волноваться за Беларусь", пишет БелТА.

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      Лукашенко подчеркнул, что Беларусь в отношении своих соседей придерживается очень взвешенной и аккуратной политики

      Мы считаем, что соседи от Господа, их не выбирают, поэтому с ними нужно строить добрые взаимоотношения. Исходя из этого, мы всегда будем надежным партнером Европейского союза, и за белорусское направление вы можете не беспокоиться. Конечно, мы хотим, чтобы такие чувства были взаимными,
      – сказал он.

      Белорусский лидер отметил, что в последнее время значительно увеличилось финансирование проектов со стороны Европейского союза.

      "Естественно, что они имеют взаимовыгодный характер. Давайте будем двигаться в этом направлении", – предложил Лукашенко.

      Отметим, взаимности Лукашенко хочет не только от Евросоюза. Так, белорусский лидер заявил, что готов хоть завтра создать союзное государство с Россией, если обе стороны к этому готовы.

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      Теги: Новости политики Евросоюз Новости Беларуси Александр Лукашенко
      Источник: 24 Канал
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