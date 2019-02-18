Лукашенко заявив, що чекає від Євросоюзу "взаємних почуттів"

Білорусь до своїх сусідів ставиться «акуратно» та завжди буде надійним партнером Європейського союзу. Зі свого боку, Мінськ сподівається, що такий підхід буде взаємним, тому що "сусіди – від Господа".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко запевнив європейського комісара з питань бюджету та людських ресурсів Гюнтерма Еттінгерма, що «він може не хвилюватися за Білорусь», пише БелТА.

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Лукашенко наголосив, що Білорусь щодо своїх сусідів дотримується дуже виваженої та акуратної політики

Ми вважаємо, що сусіди від Господа, їх не вибирають, тому з ними треба будувати добрі взаємини. Виходячи з цього, ми завжди будемо надійним партнером Європейського союзу, і за білоруський напрям ви можете не турбуватися. Звісно, ми хочемо, щоб такі почуття були взаємними,

– сказав він.

Білоруський лідер зазначив, що останнім часом значно збільшилося фінансування проектів з боку Європейського союзу.

"Природно, що вони мають взаємовигідний характер. Давайте будемо рухатися у цьому напрямку", – запропонував Лукашенко.

Зазначимо, взаємності Лукашенко хоче не лише від Євросоюзу. Так, білоруський лідер заявив, що готовий хоч завтра створити союзну державу з Росією, якщо обидві сторони до цього готові.