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      Лукашенко заявив, що чекає від Євросоюзу "взаємних почуттів"

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      Лукашенко нагадав Євросоюзу, що сусіди – "від Господа"
      Лукашенко нагадав Євросоюзу, що сусіди – "від Господа" / Фото з відкритих джерел

      Білорусь до своїх сусідів ставиться «акуратно» та завжди буде надійним партнером Європейського союзу. Зі свого боку, Мінськ сподівається, що такий підхід буде взаємним, тому що "сусіди – від Господа".

      Президент Білорусі Олександр Лукашенко запевнив європейського комісара з питань бюджету та людських ресурсів Гюнтерма Еттінгерма, що «він може не хвилюватися за Білорусь», пише БелТА.

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      Лукашенко наголосив, що Білорусь щодо своїх сусідів дотримується дуже виваженої та акуратної політики

      Ми вважаємо, що сусіди від Господа, їх не вибирають, тому з ними треба будувати добрі взаємини. Виходячи з цього, ми завжди будемо надійним партнером Європейського союзу, і за білоруський напрям ви можете не турбуватися. Звісно, ми хочемо, щоб такі почуття були взаємними,
      – сказав він.

      Білоруський лідер зазначив, що останнім часом значно збільшилося фінансування проектів з боку Європейського союзу.

      "Природно, що вони мають взаємовигідний характер. Давайте будемо рухатися у цьому напрямку", – запропонував Лукашенко.

      Зазначимо, взаємності Лукашенко хоче не лише від Євросоюзу. Так, білоруський лідер заявив, що  готовий хоч завтра створити союзну державу з Росією, якщо обидві сторони до цього готові.

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      Теги: Новини Білорусі Євросоюз Новини політики Олександр Лукашенко
      Джерело: 24 Канал
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