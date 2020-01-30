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      Лукашенко "спел" вирусную песню из сериала "Ведьмак": забавное видео

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      В ютубе выложили видео с песней из "Ведьмака" в "исполнении" Лукашенко / Коллаж 24 канала

      Сериал по культовой саге польского писателя Анджея Сапковского о Ведьмаке не мог не стать популярным. Особенно запомнилась зрителям песня барда Лютика, и вот в ютубе выложили видео, где эту песню "исполняет" президент Беларуси Александр Лукашенко.

      Популярный хит из "Ведьмака" неизвестный энтузиаст выложил в юутуб-канале SanSan. Оно появилось еще 15 января, однако популярность приобретает именно сейчас. 

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      Лукашенко, конечно, не исполняет сам на самом деле песню барда Лютика "Ведьмаку заплатите чеканной монетой". Видео создано из нарезок выступлений главы Беларуси.

      Впрочем, труд фаната достоин признания – не просто было подобрать все слова и буквы, а затем составить из них песню. Хорошего настроения клипу добавляет и удачный видеоряд – та же нарезка из публичных выступлений Лукашенко, – который местами точно совпадает с текстом композиции.

      Вот видео с "перепевкой" от Лукашенко популярной песни из "Ведьмака":

      А вот здесь напомним, как и почему песня из "Ведьмака" стала вирусной: подборка забавных мемов 

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Курьезные новости Сериал "Ведьмак" Александр Лукашенко
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