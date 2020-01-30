Лукашенко "спел" вирусную песню из сериала "Ведьмак": забавное видео

Сериал по культовой саге польского писателя Анджея Сапковского о Ведьмаке не мог не стать популярным. Особенно запомнилась зрителям песня барда Лютика, и вот в ютубе выложили видео, где эту песню "исполняет" президент Беларуси Александр Лукашенко.

Популярный хит из "Ведьмака" неизвестный энтузиаст выложил в юутуб-канале SanSan. Оно появилось еще 15 января, однако популярность приобретает именно сейчас.

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Лукашенко, конечно, не исполняет сам на самом деле песню барда Лютика "Ведьмаку заплатите чеканной монетой". Видео создано из нарезок выступлений главы Беларуси.

Впрочем, труд фаната достоин признания – не просто было подобрать все слова и буквы, а затем составить из них песню. Хорошего настроения клипу добавляет и удачный видеоряд – та же нарезка из публичных выступлений Лукашенко, – который местами точно совпадает с текстом композиции.

Вот видео с "перепевкой" от Лукашенко популярной песни из "Ведьмака":