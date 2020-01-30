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      Лукашенко "заспівав" вірусну пісню із серіалу "Відьмак": кумедне відео

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      У ютубі виклали відео з піснею із "Відьмака" у "виконанні" Лукашенка / Колаж 24 каналу

      Серіал за культовою сагою польського письменника Анджея Сапковського про Відьмака не міг не стати популярним. Особливо запам'яталася глядачам пісня барда Лютика, і ось у ютубі виклали відео, де цю пісню "виконує" президент Білорусі Олександр Лукашенко.

      Популярний хіт із "Відьмака" невідомий ентузіаст виклав у юутуб-каналі SanSan. Воно з'явилося ще 15 січня, проте популярності набуває саме зараз. 

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      Лукашенко, звісно, не виконує сам насправді пісню барда Лютика "Відьмаку заплатіть карбованою монетою". Відео створене з нарізок виступів глави Білорусі.

      Утім, праця фаната гідна визнання – непросто було підібрати всі слова й букви, а потім скласти з них пісню. Доброго гумору кліпу додає і вдалий відеоряд – та ж нарізка з публічних виступів Лукашенка, – який місцями влучно збігається з текстом композиції.

      Ось відео з "переспівом" від Лукашенка популярної пісні з "Відьмака":

      А ось тут нагадаємо, як і чому пісня з "Відьмака" стала вірусною: добірка кумедних мемів 

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Курйозні новини Олександр Лукашенко Серіал "Відьмак"
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