Лукашенко "заспівав" вірусну пісню із серіалу "Відьмак": кумедне відео
Серіал за культовою сагою польського письменника Анджея Сапковського про Відьмака не міг не стати популярним. Особливо запам'яталася глядачам пісня барда Лютика, і ось у ютубі виклали відео, де цю пісню "виконує" президент Білорусі Олександр Лукашенко.
Популярний хіт із "Відьмака" невідомий ентузіаст виклав у юутуб-каналі SanSan. Воно з'явилося ще 15 січня, проте популярності набуває саме зараз.
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Лукашенко, звісно, не виконує сам насправді пісню барда Лютика "Відьмаку заплатіть карбованою монетою". Відео створене з нарізок виступів глави Білорусі.
Утім, праця фаната гідна визнання – непросто було підібрати всі слова й букви, а потім скласти з них пісню. Доброго гумору кліпу додає і вдалий відеоряд – та ж нарізка з публічних виступів Лукашенка, – який місцями влучно збігається з текстом композиції.
Ось відео з "переспівом" від Лукашенка популярної пісні з "Відьмака":
А ось тут нагадаємо, як і чому пісня з "Відьмака" стала вірусною: добірка кумедних мемів
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