Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на проект "Хапуга.UA" от ТСН.

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Что происходит внутри Лукьяновского СИЗО

Правозащитник Эдуард Багиров рассказал, что среди десятков сотен тюрем, киевское СИЗО можно назвать ВИП-СИЗО. По словам мужчины, в Лукьяновском СИЗО есть больше возможностей решить любые вопросы из-за финансовых возможностей, и этим всем руководит администрация, которую возглавляет начальник СИЗО.

По данным инсайдеров журналистов, несмотря на строгий режим, в Лукьяновском СИЗО почти все продается и покупается. В то же время там, где для богачей улучшенные условия – для обычных арестантов часто – пыточная.

В Киевском СИЗО так называемые смотрящие, приблатные, разные люди, которые сотрудничают с администрацией, избивают людей и требуют от них денег. И администрация знает об этом,

– сказал Эдуард Багиров.

В то же время эксперты признают, что условия содержания в тюрьмах и изоляторах в последние годы в Украине улучшились. Однако полностью искоренить советские практики в пенитенциарных учреждениях еще не удалось.

Член общественного совета при Министерстве юстиции Украины Олег Цвилый рассказал, что в СИЗО могут поместить заключенного в очень плохие условия, где нет никакого быта, а потом "подталкивать" под то, что "ты заплати и уедешь, мы тебя переведем в другую камеру, где условия немного лучше".

По данным экс-нардепа Игоря Мосийчука, который сам когда-то сидел в Лукьяновском СИЗО и владеет данными с середины, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в тюрьме было убито пять арестантов.

Последней жертвой стал Андрей Кязимов. Его жестоко избили в СИЗО, после чего мужчина умер уже в больнице.

Этот инцидент произошел под Новый год, вызвал резонанс в обществе и сейчас является предметом исследования ГБР.

Как происходят поборы в Лукьяновском СИЗО

Член общественного совета при Министерстве юстиции Украины Олег Цвилий также рассказал, что в СИЗО смотрят по человеку, что с него взять и насколько он платежеспособен. После этого они поставят ту или иную цену.

Также, по данным журналистов, там есть плата за пользование мобильным телефоном. В частности, телефон в Лукьяновском СИЗО стоит от 5 до 15 тысяч гривен в зависимости от модели.

Вернуть телефон после того, как его изъяли во время обыска – еще 5 тысяч. Пользоваться мобильным без риска, что его заберут – 10 тысяч ежемесячно.

В то же время правозащитник Эдуард Багиров также утверждает, что в СИЗО, конечно, есть наркотики и установлен на запрещенные вещества соответствующий прайс.

Экс-нардеп Игорь Мосийчук отметил, что, за два с половиной года в СИЗО у него отобрали 1 186 телефонов. Но достать мобильный действительно никогда не было проблемой.

Если хочешь сменить камеру и перейти из тесной в просторную – это 2 тысячи гривен, а место в "комфортных" условиях – 1 тысяча долларов.

Только разрешение на ремонт камеры за свой счет обойдется в 10 тысяч гривен. Литр алкоголя стоит 3 – 5 тысяч гривен, наркотики – полторы тысячи за четверть грамма. А полноценное застолье – от 500 до тысячи долларов США.

За 2,5 года тюрьмы я видел многих метадоновых наркозависимых, как они гниют и разлагаются и тому подобное, они пользовались наркотиками. Как их им передавали я никогда не интересовался, но передавали точно,

– рассказал Игорь Мосийчук.

Кто покрывает беззаконие в Лукьяновском СИЗО

По данным правозащитников, все поборы покрывает начальник Лукьяновского СИЗО Владимир Халавка. До того как стать главой киевского пенитенциарного учреждения он был начальником Софиевской исправительной колонии №45, где фактически творился полный беспредел.

Журналисты отметили, что в 45-й колонии администрация установила свои законы и руководила ею через избранных руководством зеков. За свою "работу" последние получают алкоголь, сигареты и наркотики. И 10 лет, с 2011 года, руководил там именно Владимир Халавка.

После освобождения из 45-й колонии он пошел на повышение и в 2023 году стал начальником в Лукьяновском СИЗО. Его первый заместитель стал новым руководителем Софиевской колонии и работал там до конца 2024 года, жена Халавки также уволилась из учреждения в конце 2024 года.

Это произошло фактически в то же время, когда омбудсмен начал проверку в отношении информации о факте пыток, незаконного хранения и сбыта наркотических средств с участием администрации учреждения, установления и распространения преступного влияния среди осужденных, создание руководством учреждения искусственных условий и обстоятельств для вымогательства средств и прав на имущество осужденных.

В Лукьяновском СИЗО, по данным журналистов, с Халавкой работает заместитель начальника оперативного отдела Павел Лозенко, с которым начальник пенитенциарного учреждения фактически вместе переехал из Днепра в Киев.

Лозенко, согласно данным из открытых источников, не только помог организовать схему поборов, но и имеет серьезные проблемы с алкоголем.

Его по меньшей мере 4 раза ловили пьяным за рулем, а однажды заключенный Дмитрий Рашевский вернулся из кабинета Лозенко пьяный и избил своего сокамерника Сергея Русина.

В ночь с 11 на 12 декабря в кабинете Павла Лозенко его застукали с двумя заключенными из женского блока – и все были пьяны. После этого началось расследование, а сам Лозенко написал заявление на увольнение 18 декабря. Однако 20-го декабря приказ почему-то был отменен.

Журналисты также связались с Владимиром Халавкой и Павлом Лозенко. Если первый отказался предоставлять комментарий СМИ и попросил прислать запрос, то другой относительно информации о прайсах на "услуги" в Лукьяновском СИЗО ответил, что "ничего не скажу, неправда".