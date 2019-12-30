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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      Лутковская о списке освобожденных от Украины: Это – персональные данные, их нельзя публиковать

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      Валерия Лутковская / Фото из открытых источников

      Украине не стоит публиковать полный список 126-ти обменянных на пленных украинцев россиян, боевиков и удерживаемых лиц. Дело в том, что вся информация об этих людях содержит персональные данные, разрешение на публикацию которых они, скорее всего, не давали.

      Об этом рассказала представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, экс-омбудсмен Украины Валерия Лутковская в комментарии "Радио Свобода".

      Основное: Обмен пленными: что известно о 76 украинцах, которые вернулись в Киев – список

      Я была бы категоричной противницей того, чтобы публиковать полный список, учитывая, что это персональные данные. И я не думаю, что все эти люди успели дать разрешение на публикацию персональных данных и были бы довольны тем, что такие персональные данные публикуют,
      – подчеркнула она.

      В то же время, Лутковская согласилась: вопрос общественного интереса в этом вопросе остается неизученным.

      Дело в том, что законодательство Украины дает право на разглашение информации с ограниченным доступом, если она представляет значительный общественный интерес.

      Что известно о масштабном обмене пленными? Он состоялся в воскресенье, 29 декабря, между Украиной и так называемыми "Л/ДНР". В его рамках Киев передал представителям оккупационных администраций 124 человека. На Родину же из ОРДЛО вернулись 76 пленных.


      Сколько украинцев остаются в плену РФ/ инфографика 24 канала

      Там Средневековье: освобожденный из плена украинец Савин рассказал о тюрьмах боевиков
      сегодня
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Обмен пленными Война на Донбассе
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