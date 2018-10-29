Львица в цирке напала на ребенка: опубликовано видео 18+

На Кубани во время выступления в цирке львица покусала 3-летнюю девочку.

Инцидент произошел в воскресенье, 28 октября, в поселке Успенское Краснодарского края России во время выступления передвижного цирка-шапито.

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После выполнения трюка животное вырвалась из рук дрессировщика и через защитную сетку укусило ребенка, который сидел в одном из первых рядов.

Как пишут местные СМИ, ребенок получил рваные раны грудной клетки и головы. Его прооперировали и, по словам медиков, его жизни уже ничего не угрожает.

Львица напала на ребенка в цирке на Кубани: опубликованное видео

Правоохранители задержали 51-летнего владельца передвижного цирка. Следственный комитет России уже открыл уголовное производство по этому делу.