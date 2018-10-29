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      Львица в цирке напала на ребенка: опубликовано видео 18+

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      Львица напала на ребенка в цирке в России
      Львица напала на ребенка в цирке в России / Фото с открытых источников (Иллюстрация)

      На Кубани во время выступления в цирке львица покусала 3-летнюю девочку.

      Инцидент произошел в воскресенье, 28 октября, в поселке Успенское Краснодарского края России во время выступления передвижного цирка-шапито.

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      После выполнения трюка животное вырвалась из рук дрессировщика и через защитную сетку укусило ребенка, который сидел в одном из первых рядов.

      Как пишут местные СМИ, ребенок получил рваные раны грудной клетки и головы. Его прооперировали и, по словам медиков, его жизни уже ничего не угрожает.

      Львица напала на ребенка в цирке на Кубани: опубликованное видео

      Правоохранители задержали 51-летнего владельца передвижного цирка. Следственный комитет России уже открыл уголовное производство по этому делу.

      Теги: Новости России Новости Украины мир животных Дети и несовершеннолетние
      Источник: 24 Канал
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