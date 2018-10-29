Левиця у цирку напала на дитину: опубліковане відео 18+

На Кубані під час виступу у цирку левиця покусала 3-річну дівчинку.

Інцидент трапився у неділю, 28 жовтня, у селищі Успенське Краснодарського краю Росії під час виступу пересувного цирку-шапіто.

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Після виконання трюку тварина вирвалась з рук дресирувальника і через захисну сітку вкусила дитину, яка сиділа в одному з перших рядів.

Як пишуть місцеві ЗМІ, дитина зазнала рваних ран грудної клітки та голови. Її прооперували і, за словами медиків, її життю вже нічого не загрожує.

Левиця напала на дитину у цирку на Кубані: опубліковане відео

Правоохоронці затримали 51-річного власника пересувного цирку. Слідчий комітет Росії вже відкрив кримінальне провадження у цій справі.