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      Левиця у цирку напала на дитину: опубліковане відео 18+

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      Левиця напала на дитину у цирку в Росії
      Левиця напала на дитину у цирку в Росії / Фото із відкритих джерел (Ілюстрація)

      На Кубані під час виступу у цирку левиця покусала 3-річну дівчинку.

      Інцидент трапився у неділю, 28 жовтня, у селищі Успенське Краснодарського краю Росії під час виступу пересувного цирку-шапіто.

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      Після виконання трюку тварина вирвалась з рук дресирувальника і через захисну сітку вкусила дитину, яка сиділа в одному з перших рядів.

      Як пишуть місцеві ЗМІ, дитина зазнала рваних ран грудної клітки та голови. Її прооперували і, за словами медиків, її життю вже нічого не загрожує.

      Левиця напала на дитину у цирку на Кубані: опубліковане відео

      Правоохоронці затримали 51-річного власника пересувного цирку. Слідчий комітет Росії вже відкрив кримінальне провадження у цій справі.

      Теги: Діти і неповнолітні Новини України Новини Росії світ тварин
      Джерело: 24 Канал
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