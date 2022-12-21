Аварийные отключения действуют уже с сегодняшнего дня, 21 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе "Львовоблэнерго".

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Что со светом во Львовской области

Сегодня (21 декабря) из-за превышения лимита потребление Укрэнерго внедрило во Львовской области аварийные отключения,
– заявили в ведомстве.


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Какая ситуация с электричеством по Украине

21 декабря в Укрэнерго сообщили, что в энергосистеме нашего государства сохраняется значительный дефицит мощности. Систематические атаки россиян ракетами и беспилотниками повлекли за собой повреждение магистральных сетей, поэтому есть определенные ограничения.

В Киеве ситуация остается сложной. Кроме того, захватчики ночью обстреливали из артиллерии деоккупированные районы на Востоке и на Юге. Враг повредил электросети. Сейчас их пытаются восстановить.

Энергетики делают все возможное, чтобы улучшить ситуацию со светом в каждом регионе. Ко всем областям довели лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений.