Аварійні відключення діють вже від сьогодні, 21 грудня. Про це повідомили у пресслужбі "Львівобленерго".

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Що зі світлом на Львівщині

Сьогодні (21 грудня) через перевищення ліміту споживання Укренерго впровадило на Львівщині аварійні відключення,

– заявили у відомстві.



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Зверніть увагу! Коли "Львівобленерго" повернеться до погодинних графіків, відключення відбуватимуться по 4 години двічі на добу.

Яка ситуація з електрикою по Україні

21 грудня в Укренерго повідомили , що в енергосистемі нашої держави зберігається значний дефіцит потужності. Систематичні атаки росіян ракетами та безпілотниками спричинили пошкодження магістральних мереж, тож наразі є певні обмеження.