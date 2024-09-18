Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии по состоянию на 15:00.

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"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. До конца суток 18 сентября местами грозы, шквалы 15 – 20 метров в секунду, град", – говорится в сообщении.

Определен І уровень опасности, желтый.

Ухудшение погодных условий во Львове / Фото Центра по гидрометеорологии

В свою очередь в ГСЧС призвали держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться.

К слову, ранее в Укргидрометцентре прогнозировали, что средняя месячная температура в сентябре предполагается +15 – +20 градусов (в Каратах +13 – +14). Это на 2 градуса выше нормы.