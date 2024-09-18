Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології станом на 15:00.

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"Попередження про небезпечні метеорологічні явища. До кінця доби 18 вересня місцями грози, шквали 15 – 20 метрів за секунду, град", – ідеться у повідомленні.

Визначено І рівень небезпечності, жовтий.

Погіршення погодних умов у Львові / Фото Центру з гідрометеорології

Своєю чергою у ДСНС закликали триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев та конструкцій будівель, що можуть зірватися.

До слова, раніше в Укргідрометцентрі прогнозували, що середня місячна температура у вересні передбачається +15 – +20 градусів (у Каратах +13 – +14). Це на 2 градуси вище за норму.