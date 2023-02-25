25 февраля во Львове по улице Волосской на стройке, где возводят торгово-офисный центр, обрушилось перекрытие этажа. Об этом рассказал заместитель городского головы по вопросам градостроительства Любомир Зубач.

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В результате обрушения есть пострадавший: он в тяжелом состоянии

Чиновник сообщил, что на месте инцидента есть пострадавшие. Что именно произошло и какая причина обрушения пока неизвестно.

На место происшествия выезжали спасатели. О том, что обрушилось строение, им сообщили очевидцы.

Когда спасатели прибыли, пострадавшего уже забрала скорая. Охрана строительства сказала, что заходить на территорию нет нужды.

Между тем Zaxid.net пишет, что пострадавшего госпитализировали в больницу святого Луки. У 30-летнего мужчины перелом плечевой кости, его уже прооперировали. Пациент находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Городская инспекция не может попасть на строительство

Любомир Зубач отметил, что из-за действующего постановления Кабмина городская инспекция не имеет права попасть на строительство. Соответственно невозможно проверить, что все спроектировано и построено согласно строительным нормам.

Хуже всего, что у нашей городской инспекции ГАСК по действующим постановлениям Кабмина даже нет полномочий, чтобы зайти на эту застройку и все выяснить... Напомню, сейчас в стране введен мораторий на проверки на стройках. Мол, нельзя давить на застройщиков, а нужно им верить на слово, что все спроектировано и построено согласно строительным нормам,

– сказал он.

Он подчеркнул, что отсутствие контроля в областях, касающихся безопасности людей, к которым относится и строительство, приводит к плохим последствиям.