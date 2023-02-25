25 лютого у Львові на вулиці Волоській на будові, де зводять торгово-офісний центр, обвалилося перекриття поверху. Про це розповів заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач.

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Внаслідок обвалу є постраждалий: він у важкому стані

Чиновник повідомив, що на місці інциденту є постраждалі. Що саме сталося і яка причина обвалу поки невідомо.

На місце події виїжджали рятувальники. Про те, що обвалилася будова, їм повідомили очевидці.

Коли рятувальники прибули, постраждалого вже забрала швидка. Охорона будівництва сказала, що заходити на територію потреби немає.

Тим часом Zaxid.net пише, що постраждалого госпіталізували до лікарні святого Луки. У 30-річного чоловіка перелом плечової кістки, його вже прооперували. Пацієнт перебуває в важкому стані в реанімації.

Міська інспекція не може потрапити на будівництво

Любомир Зубач зауважив, що через чинну постанову Кабміну міська інспекція не має права потрапити на будівництво. Відповідно, неможливо перевірити, що все спроєктовано та побудовано згідно з будівельними нормами.

Найгірше, що наша міська інспекція ДАБК за чинними постановами Кабміну навіть не має повноважень, щоб зайти на цю забудову і все з'ясувати... Нагадаю, зараз в країні запроваджено мораторій на перевірки на будовах. Мовляв, не можна тиснути на забудовників, а треба їм вірити на слово, що все спроєктовано та побудовано згідно з будівельними нормами,

– сказав він.

Він наголосив, що відсутність контролю у сферах, які стосуються безпеки людей, до яких належить і будівництво, призводить до поганих наслідків.