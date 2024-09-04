Львов потерял 7 жителей: мэр назвал фамилии всех погибших

Россия убила во Львове 7 человек во время атаки на город утром 4 сентября. Среди них 7-летняя девочка Эмилия, которая мирно спала в своей постели.

Мэр Львова Андрей Садовый опубликовал перечень погибших в результате террористического обстрела.

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Погибшие во время атаки на Львов 4 сентября

Базилевич Эмилия – 7 лет;

Базилевич Дарья – 18 лет;

Базилевич Ярина – 21 год;

Базилевич Евгения – 43 года;

Демидова Ирина – 52 года;

Погорецкий Александр – 54 года;

Арабский Юрий – 55 лет.

Что известно о жертвах

Андрей Садовый ранее сообщил, что в доме на улице Коновальца погибли 6 человек, еще одна жертва – из другого дома.

К сожалению, в результате попадания погибла почти вся семья Базилевичей – маленькая Эмилия, юные девушки Дарья и Ярина, а также их мама – Евгения. Муж Евгении и отец девушек в один миг потерял все.

52-летняя Ирина Демидова работала медсестрой-акушеркой в 5-й поликлинике Львова.

О других двух жертвах пока нет более подробной информации.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует семьям и близким погибших в результате террористического обстрела. Светлая память.

О порядке похорон и прощания с погибшими мэрия Львова сообщит позже. 5 сентября в городе объявлен День траура.