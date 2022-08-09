Танки, САУ и "Бук": во Львове откроют выставку уничтоженной российской техники

Во Львове 11 августа планируют открыть выставку уничтоженной на войне российской техники. Она уже экспонировалась в нескольких европейских городах, а в городе Льва пройдет под лозунгом "Выстоим, победим!" в течение нескольких недель.

Увидеть уничтоженный русский металлолом можно будет в самом сердце Львова – на площади Рынок. Ранее проводить эту выставку категорически отказались власти немецкого Берлина – там заявили, что в технике оккупантов "могли погибнуть люди".

Читайте также В Крыму раздались взрывы у военного аэродрома: все, что известно

Детали выставки разбитой российской техники во Львове.

По сообщению Львовского городского совета, на экспозиции будут представлены :

российский танк Т-72;

самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика";

САУ 2С19 "Мсто-С";

ракетно-зенитный комплекс "Бук";

противотанковый ракетный комплекс "Штурм".

Кроме того, посетители смогут увидеть остатки нескольких российских ракет , выпущенных оккупантами по мирным украинским городам.

Монтировать экспозицию начнут поздно вечером 9 августа. Ранее подобная выставка успешно прошла в Варшаве, Вроцлаве, Познани и Праге. Именно из столицы Чехии экспонаты приехали во Львов.

Легендарный чешский хоккеист предлагает арестовать на 15 лет игроков, работающих в России

Что смогут увидеть на выставке львовяне и гости города / Фото с выставки в Праге / ЛГС

К слову, официальное открытие экспозиции запланировано на 13.00 11 августа. Там должны присутствовать представители всех организаторов – МВД, Минобороны, Львовского ОВА, городского совета, Государственной таможенной службы и "Медиа Центра Украины". Вход для посетителей – свободный .

Кстати Полевой состав, БТР и вражеские бойцы: бригада имени Мономаха плодотворно поработала

Добавим, что это не первая подобная выставка в Украине – ранее на Михайловской площади в столице экспонировалась российская техника, уничтоженная ВСУ в Гостомеле, а в музее Кировоградской области – лом оккупантов из Николаева и Киевщины. В Кривом Роге также выставляли шесть единиц техники захватчиков, которую впоследствии планируют переплавить.

Вас может заинтересовать – Эрдоган вроде бы планирует "энергетический коридор" для транзита газа в Европейский Союз: смотрите видео