В ОВА сообщили о работе ПВО. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

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Воздушная атака на Запад 6 июня: что известно

Воздушную тревогу на Западе Украины объявили около 1 ночи 6 июня. Для всей Украины были актуальными несколько воздушных угроз – от ударных БпЛА, баллистики и крылатых ракет.

Этой ночью враг применил и "Калибры", и ракеты с Ту-95МС.

Под основным ударом были Тернополь и Луцк. Также взрывы слышали в Хмельницкой области. Параллельно такие же сообщения поступили из Львова и Ровно.

На Львовщине работает ПВО. Ничего не снимайте и нигде не публикуйте!

– написал руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий.

Воздушные силы как раз писали о ракетах на Львовщине.

Ровно, находимся в укрытии. Наши сбивают вражеские цели. Продолжается массированная российская атака на Украину. "Шахеды", "Калибры", баллистика в небе. Работают силы и средства ПВО. Берегите себя,

– просил в социальных сетях городской голова Ровно Александр Третьяк.

Воздушная тревога на момент публикации продолжается, все угрозы – актуальны.

Обновление 05:00. Дали отбой во Львовской области. "Благодаря силам ПВО ни один вражеский объект этой долгой ночью не попал на территорию Львовской общины", – написал городской голова Львова Андрей Садовый.

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