В ОВА повідомили про роботу ППО. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

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Повітряна атака на Захід 6 червня: що відомо

Повітряну тривогу на Заході України оголосили близько 1 ночі 6 червня. Для всієї України були актуальними кілька повітряних загроз – від ударних БпЛА, балістики та крилатих ракет.

Цієї ночі ворог застосував і "Калібри", і ракети з Ту-95МС.

Під основним ударом були Тернопіль і Луцьк. Також вибухи чули у Хмельницькій області. Паралельно такі ж повідомлення надійшли зі Львова та Рівного.

На Львівщині працює ППО. Нічого не знімайте і ніде не публікуйте!

– написав керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

Повітряні сили якраз писали про ракети на Львівщині.

Рівне, перебуваємо в укритті. Наші збивають ворожі цілі. Триває масована російська атака на Україну. "Шахеди", "Калібри", балістика в небі. Працюють сили та засоби ППО. Бережіть себе,

– просив у соціальних мережах міський голова Рівного Олександр Третяк.

Повітряна тривога на момент публікації триває, усі загрози – актуальні.

Оновлення 05:00. Дали відбій у Львівській області. "Завдяки силам ППО жоден ворожий обʼєкт цієї довгої ночі не потрапив на територію Львівської громади", – написав міський голова Львова Андрій Садовий.

Зверніть увагу: оперативно про повітряні тривоги, ракетні обстріли та інші небезпеки ви можете прочитати у нашому телеграмі.