Когда извещают об угрозе, нужно немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

Обратите внимание Обстрел Львовщины: возросло количество пострадавших, самому молодому – 10 лет

Буквально за 20 минут до атаки уже в телеграмм-каналах была информация, что ракеты летят в сторону Львова. В многоквартирном доме в укрытие пришло всего-навсего 10 человек. Из 70,

– подчеркнул Садовый.

Мэр подчеркнул, что все укрытия должны быть открыты. Задача людей – выйти из квартиры и спуститься в место безопасности. К счастью, в этот раз жертв не было. В то же время нельзя легкомыслить собственной безопасностью.

Детали об атаке на Львов

В ночь на 15 августа враг атаковал Львов ракетами. К сожалению, пострадали 19 человек. К счастью, обошлось без жертв. Российские захватчики пытались попасть в местный аэропорт. В то же время, им не удалось реализовать свою цель.

Мэр Львова рассказал, что российская ракета попала прямо в павильон детского сада "Сказка". Разрушения подверглись дома, расположенные рядом. Садовый заметил, что ударная волна была невероятной.