Коли сповіщають про загрозу, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.

Зверніть увагу Обстріл Львівщини: зросла кількість постраждалих, наймолодшому – 10 років

Буквально за 20 хвилин до атаки, вже в телеграм-каналах була інформація, що ракети летять у бік Львова. В багатоквартирному будинку в укриття прийшло всього-на-всього 10 людей. З 70,

– наголосив Садовий.

Мер наголосив, що всі укриття мають бути відкритими. Завдання людей – вийти з помешкання й спуститися у місце безпеки. На щастя, цього разу жертв не було. Водночас не можна легковажити власною безпекою.

Деталі про атаку на Львів

У ніч на 15 серпня ворог атакував Львів ракетами. На жаль, постраждало 19 людей. На щастя, обійшлося без жертв. Російські загарбники намагалися влучити у місцевий аеропорт. Водночас їм не вдалося реалізувати свою ціль.

Мер Львова розповів, що російська ракета влучила прямісінько у павільйон дитячого садочка "Казка". Руйнувань зазнали будинки, розташовані поруч. Садовий зауважив, що ударна хвиля була неймовірною.