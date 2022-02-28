Во Львове алкоголь не будут продавать с 18:00 до 12:00

Во Львове продажа алкоголя запрещена только с 18:00 до 12:00. Полностью не запрещают из-за вероятности теневого рынка.

В условиях военного положения алкоголь не продают. Однако если запретить полностью, есть риск, что заработает теневой рынок, который не смогут контролировать. В первую очередь следует заботиться о безопасности.

Кстати В Тернопольской области запретили продавать алкоголь

Мэр Львова Андрей Садовый уже подписал соответствующее распоряжение. Он призвал предпринимателей и граждан неукоснительно его соблюдать.

С сегодняшнего дня во Львове запрещена продажа алкоголя в магазинах и заведениях общепита с 18:00 до 12:00 часов дня,

– написал Садовый.

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