Во Львове алкоголь не будут продавать с 18:00 до 12:00
Источник:телеграм Андрея Садового
Во Львове продажа алкоголя запрещена только с 18:00 до 12:00. Полностью не запрещают из-за вероятности теневого рынка.
В условиях военного положения алкоголь не продают. Однако если запретить полностью, есть риск, что заработает теневой рынок, который не смогут контролировать. В первую очередь следует заботиться о безопасности.
Кстати В Тернопольской области запретили продавать алкоголь
Мэр Львова Андрей Садовый уже подписал соответствующее распоряжение. Он призвал предпринимателей и граждан неукоснительно его соблюдать.
С сегодняшнего дня во Львове запрещена продажа алкоголя в магазинах и заведениях общепита с 18:00 до 12:00 часов дня,
– написал Садовый.
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