Мужчина родился в России, однако 30 лет жил и работал во Львове. В то же время в суде он просил переводчика с украинского на русский и отрицал свою вину.

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Требовал переводчика и поддерживал Россию

Игорь Некрасов в 1989 году он переехал во Львов на службу как военный врач. С 1991 по 2007 годы Некрасов работал начальником медицинской службы Оперативного командования "Запад".

По версии следствия, 24 февраля 2022 года в "Одноклассниках" он распространил сообщение с изображением карты Украины с флагом и символами Российской империи и надписью "Малороссия". В подписи говорилось, что Украина якобы "прекратит существовать в этом году". В дополнение, к сообщению была прикреплена статья с поддержкой действий России.

В дальнейшем мужчина неоднократно распространял сообщения в поддержку России. 9 мая он опубликовал поздравление с Днем победы с флагом СССР, серпом и молотом.

В суде Игорь Некрасов свою вину отрицал и рассказал, что его учетные записи в "Одноклассниках" якобы несколько раз были взломаны, а публикации в поддержку России он не распространял. При этом, он утверждает, что якобы "изучал общие вопросы по истории Украины".

Кроме этого, с 2007 года он работал в коммунистической партии, рос и учился в СССР, поэтому политика, проводимая в те годы, ему близка и он ее лично не осуждает,

– говорится в материале.

Интересно, что во время судебного заседания Некрасов отметил, что в быту разговаривает на русском языке, а его адвокат даже требовал переводчика на украинский. То, что судебное заседание велось на украинском языке, мужчина назвал нарушением своих прав.

Считает обвинения в совершении преступлений искусственно в отношении него созданными, такие, по его мнению, противоречат свободе слова, свободе его убеждений и имеют "инквизиционный" характер,

– указано в приговоре суда.

В конце концов суд признал мужчину виновным в поддержке российской агрессии и назначил ему 6 лет заключения с конфискацией имущества.