Чоловік народився в Росії, однак 30 років жив і працював у Львові. Водночас у суді він просив перекладача з української на російську та заперечував свою провину.

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Вимагав перекладача і підтримував Росію

Ігор Нєкрасов у 1989 році він переїхав до Львова на службу як військовий лікар. З 1991 по 2007 роки Нєкрасов працював начальником медичної служби Оперативного командування "Захід".

За версією слідства, 24 лютого 2022 року в "Однокласниках" він поширив допис із зображенням карти України з прапором і символами Російської імперії та написом "Малороссия". У підписі йшлося, що Україна нібито "припинить існувати цього року". На додачу, до допису була прикріплена стаття з підтримкою дій Росії.

В подальшому чоловік неодноразово поширював дописи на підтримку Росії. 9 травня він опублікував привітання з Днем перемоги з прапором СРСР, серпом і молотом.

У суді Ігор Нєкрасов свою вину заперечив та розповів, що його облікові записи в "Однокласниках" нібито кілька разів були зламані, а публікації на підтримку Росії він не поширював. При цьому, він стверджує, що нібито "вивчав загальні питання щодо історії України".

Крім цього, з 2007 року він працював у комуністичній партії, ріс і навчався у СРСР, тому політика, що проводилась у ті роки, йому близька і він її особисто не засуджує,

– йдеться в матеріалі.

Цікаво, що під час судового засідання Нєкрасов зазначив, що у побуті розмовляє російською мовою, а його адвокат навіть вимагав перекладача на українську. Те, що судове засідання велось українською мовою, чоловік назвав порушенням своїх прав.

Вважає обвинувачення у скоєнні злочинів штучно щодо нього створеними, такі, на його думку, суперечать свободі слова, свободі його переконань і мають "інквизиційний" характер,

– вказано у вироку суду.

Врешті-решт суд визнав чоловіка винним у підтримці російської агресії та призначив йому 6 років ув'язнення з конфіскацією майна.