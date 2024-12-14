Вечером около 17:25 на улице Подвальной вблизи остановки общественного транспорта со стороны книжного базара произошло ДТП, передает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.

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Что известно

Отмечается, что мужчина – жив. Он находится в тяжелом состоянии. Его обе ноги сильно повреждены.

Карета скорой помощи, которая оперативно прибыла на место происшествия, забрала пострадавшего в больницу. Там у потерпевшего взяли анализ крови на содержание алкоголя.

Предварительно, на остановке снега не было, поэтому погодные условия не могли стать причиной инцидента. Детали аварии выясняют правоохранители.

ДТП во Львове 14 декабря / Фото Львовский городской совет

К слову, в Черкасской области в селе Гереженовка автобус с пассажирами слетел в кювет. Авария произошла из-за того, что 50-летний водитель Mercedes-Benz Sprinter не справился с управлением. Сейчас продолжается расследование по факту нарушения правил дорожного движения.