Украина делает все возможное, чтобы порвать любые связи с российскими оккупантами. Однако некоторые компании до сих пор не могут осознать, что прямо сейчас украинцы борются за свою независимость и отстаивают свою идентичность, которую россияне мечтают уничтожить.

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Отказ в трудоустройстве из-за нежелания общаться на русском

Виктория Савинкова в своем инстаграме сообщила о том, что ей отказали в трудоустройстве из-за ее нежелания общаться на русском. Мол, все общаются на русском, поэтому вам там будет некомфортно, да и коллективу не очень. Интересно, что это производство находится во Львове.

Мне отказали, потому что я не хотела говорить со своим руководителем на русском. Во Львове. Люди, вы еб**тые?

– возмущается девушка.

В своем событии Виктория написала, что речь идет о компаниях "Золотой век". Она также попросила компанию украинизировать свое производство.

Война россии с Украиной: последние новости

русские оккупанты продолжают попытки продвинуть свои позиции на Востоке. ВСУ отразили атаки врага и обновили счетчик его потерь.

Контрнаступление наших героев на Юге проходит успешно. Наши защитники и защитницы уничтожили еще один вражеский состав и военную базу.

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