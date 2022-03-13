Информация об угрозе авиаудара появилась примерно в 11:20.

Важно Выпустили 30 ракет: самолеты, атаковавшие Львовщину, вероятно, вылетели из Саратова

Воздушная тревога была объявлена в:

Львове,

Луцке,

Хмельницьком,

Ивано-Франковске,

Харькове.

Отметим, что ночь на 13 марта была не из легких. Утром 13 марта россияне обстреляли Международный центр миротворчества и безопасности во Львовской области. Ракетный удар нанесли по одной из воинских частей. В результате обстрела 9 человек погибли, еще 57 – получили травмы.

Если вы услышали сирены, нужно:

включить радиоприемник и телевизор, чтобы слышать распоряжение местных властей;

взять медицинскую аптечку, документы, деньги, средства связи, запас еды и воды, предметы личной гигиены;

быстро и без паники пойти к ближайшему укрытию.

Если вы не можете спуститься в укрытие, можно спрятаться дома. Для этого отойдите от окон, лягте на пол в коридоре или ванной, ближе к опорным стенам. Жителям верхних этажей лучше спуститься в квартиры на нижних этажах.