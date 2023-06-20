На некоторые маршруты выпустили меньше трамваев. Напомним, что во Львове, к сожалению, есть попадание БПЛА в объект критической инфраструктуры.

Во Львове три трамвая сменили маршрут

Как рассказал городской глава Андрей Садовый, из-за утренних обстрелов во Львове три трамвая сменили маршрут. Так, трамвайные маршруты 3 и 9 были сокращены до Академии искусств, а трамвайный маршрут №4 едет через улицу Городоцкую.

Кроме того, на эти маршруты выпустили на несколько трамваев меньше, чтобы не увеличивать трафик.

В патрульной полиции Львовской области сообщили, что движение по улице Витовского на участке от Парка культуры до улицы Сахарова закрыто для проезда. В 9:10 заявили, что движение по участку возобновили.

Атака дронов на Львов: все, что известно

Андрей Садовый сообщил, что этой ночью дроны атаковали Львов и область. Есть попадание в объект критической инфраструктуры. Пожарные, ГСЧС и коммунальщики работают на месте. К счастью, жертв нет.

Мэр попросил не сообщать и не публиковать фото/видео с места возгорания.

Глава ОВА Максим Козицкий также подтвердил, что во Львове есть попадание в объект критической инфраструктуры. Люди не пострадали. Был пожар. На месте работают все службы.

Отметим, что, кроме Львова, взрывы раздавались и в Киеве и области. Так, дроны заходили в столицу волнами, курсами по разным направлениям. Воздушная тревога длилась более трех часов. Силами и средствами нашей ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено почти два десятка вражеских целей. Сейчас информация о пострадавших или разрушении не поступала. Кстати, это всего лишь вторая атака иранскими дронами по Киеву с начала месяца и первая за последние 18 дней.

В Генштабе ВСУ сообщили, что сегодня ночью российские террористы нанесли очередной массированный ракетно-авиационный удар по Украине. Предварительно, 28 "Шахедов" из 30 запущенных врагом – уничтожены.

Кроме того, в Запорожье и пригороде мишенями россиян стали коммуникации, имущество и техника сельскохозяйственного и фермерского хозяйства, а также популярного места отдыха. Информация о пострадавших людях не поступала. Сейчас специалисты работают над ликвидацией последствий вражеских ударов.