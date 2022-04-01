Во Львове изготовляют консервы-термоаккумуляторы для украинских военных.

Во Львове волонтеры изготовляют консервы-термоаккумуляторы для украинских защитников. Их производят на основе парафина.

Консервы-термоаккумуляторы для военных

Это изобретение принадлежит жителю Николаева, волонтеру Александру Липатникову. Дело усовершенствовал его 16-летний сын.

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Сначала готовят парафин, затем плавят. Также в каждую банку ставят картон, чтобы потом "пламя" держалось подольше.

Боец может взять банку и расплавить с помощью буржуйки или бросить на 10 минут в воду. Получать тепло от "консервы" он будет в течение 4 часов,

– рассказал Липатников.

Да, теперь совместно с Украинским католическим университетом и Львовской мануфактурой свечей ежедневно производятся до тысячи таких "консерв" для бойцов.

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