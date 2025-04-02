Завербованные Россией граждане выполняют преступные приказы, которые угрожают безопасности жителей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Львовской области.

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Правоохранители проверяют подозрительных лиц во Львовской области

Из-за угрозы диверсий правоохранители дежурят возле административных зданий, которые являются приоритетными объектами для вражеских атак. На местах проводится проверка подозрительных лиц и транспортные средства для возможного обнаружения взрывных устройств. также усилены меры по охране общественного порядка.

Недавно на проспекте Красной Калины во Львове возле здания районного отдела полиции заметили мужчину и женщину. В их сумке во время проверки полицейские нашли самодельное взрывное устройство.

Установлено, что одной из исполнителей заказа российских спецслужб является 22-летняя жительница Киева, которой кураторы предложили заработок в соцсетях. Она должна была совершить теракт во Львове против правоохранителей. К преступлению она привлекла своего знакомого киевлянина.

Злоумышленники задержаны по подозрению в государственной измене. Взрывное устройство обезвредили взрывотехники полиции. Сейчас злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.