Пришел в себя полуобнаженный: во Львове мошенники ограбили военного, который лечился

Во Львове украинский военнослужащий стал жертвой мошенников. Наш защитник проходил лечение после ранения и познакомился с тремя ребятами. Однако такая дружба завершилась неприятным инцидентом – боец ВСУ проснулся в наркодиспансере полуобнаженный.

Об этом рассказал сам военный в своем токтоке 27 февраля. Он признался, что ему стыдно об этом говорить.

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Мужчина отметил, что 19 февраля вышел из госпиталя на прогулку в гражданской одежде. Познакомившись в одном из заведений с молодыми людьми, военный принял их приглашение пойти на экскурсию по городу и выпить. Военный отметил, что не имел права пить алкоголь, однако так уж сложилось, что он нарушил запрет.

И минут через 10 я уже не помнил ничего,

– отметил мужчина.

Он рассказал, что проснулся в наркодиспансере полуобнаженный, как объяснили врачи – бойца привезла скорая, после того, как был найден полицейскими в районе Лычаковского рынка.

Пострадавший рассказал, что у него украли берцы и куртку, в которой находились документы и ценные вещи:

военный билет,

история болезни,

наушники,

телефон и деньги.

Однако полиция не хотела принимать у него заявление.

Военный сам взялся за расследование

В конце концов военный решил взять все в свои руки: просмотрел записи с камер видеонаблюдений в местах, где бывал в тот вечер, и смог найти одного из компаний людей, предложивших ему выпить. Боец ВСУ сам отвел этого человека в отделение полиции, где написал заявление Однако правоохранители отпустили его за неимением доказательств.

Военный убежден, что в ответственном обществе должна быть ответственность за каждое совершенное преступление и признал, что готов понести ответственность за то, что выпил. Однако он стремится добиться справедливости, чтобы мошенники также ответили за содеянное. Боец призвал помочь ему огласить ситуацию.

Что говорят в полиции

После того, как пострадавший обнародовал видео, в Главном управлении Нацполиции во Львовской области сообщили, что установили личность мошенника, им оказался 36-летний львовянин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

Открыли уголовное производство по статье 185 о краже. В случае доказательства вины злоумышленнику грозит до 8 лет заключения.