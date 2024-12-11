Об этом в комментарии 24 Канала рассказала пресс-секретарь полиции Львовской области Светлана Добровольская. До этого информация об инциденте распространялась в местных пабликах.

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Что известно об инциденте с мужчиной и парнем во Львове

По данным очевидцев, инцидент на одной из улиц Львова произошел вечером 10 декабря. Местные телеграм-каналы писали, что совершеннолетний мужчина якобы напоил чем-то несовершеннолетнего парня и впоследствии начал приставать к нему.

Как сообщали очевидцы, парень на вид был почти без сознания, после чего тот, вероятно, начал целовать его и "лапать".

В конце концов этот инцидент увидели неравнодушные граждане, которые сразу вызвали на место правоохранителей и медиков. Как пишут местные паблики, пострадавшего парня забрали врачи скорой помощи, а совершеннолетнего мужчину – полицейские.

В комментарии 24 Канала пресс-секретарь полиции Львовской области Светлана Добровольская подтвердила факт этого инцидента. Она отметила, что лица уже установлены, поэтому сейчас правоохранители расследуют все обстоятельства этого дела.