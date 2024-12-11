Про це у коментарі 24 Каналу розповіла речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська. До цього інформація про інцидент ширилася у місцевих пабліках.

До теми Чоловік напідпитку влаштував стрілянину на вокзалі Львова: його затримали

Що відомо про інцидент з чоловіком та хлопцем у Львові

За даними очевидців, інцидент на одній із вулиць Львова стався ввечері 10 грудня. Місцеві телеграм-канали писали, що повнолітній чоловік буцімто напоїв чимось неповнолітнього парубка та згодом почав чіплятися до нього.

Як повідомляли очевидці, хлопець на вигляд був майже непритомний, після чого той, імовірно, почав цілувати його та "лапати".

Зрештою цей інцидент побачили небайдужі громадяни, які одразу викликали на місце правоохоронців та медиків. Як пишуть місцеві пабліки, потерпілого хлопця забрали лікарі швидкої допомоги, а повнолітнього чоловіка – поліцейські.

У коментарі 24 Каналу речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська підтвердила факт цього інциденту. Вона зазначила, що особи вже встановлені, тож наразі правоохоронці розслідують всі обставини цієї справи.