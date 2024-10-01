Инцидент во Львове произошел в ночь на 16 сентября 2024 года. Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на приговор Галицкого районного суда Львова.

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Мужчина разгромил кафе Black Honey во Львове

Отмечается, что задержанным за уничтожение имущества кафе Black Honey является 28-летний уроженец Харьковщины, военнослужащий и участник боевых действий, который был ранее судим.

Он ворвался в помещение заведения на улице Галицкой. В состоянии алкогольного опьянения мужчина выломал входную дверь, взял стул и начал крушить имущество кафе. В приговоре указано, что владельцу кафе нанесен ущерб на 350 тысяч гривен.

Правоохранители возбудили уголовные производства по факту хулиганства и незаконного проникновения. В приговоре нет объяснений мужчины о причинах его поступка. Однако он признал вину и дал согласие на рассмотрение дела в упрощенном производстве.

Во Львове мужчина разгромил кофейню Black Honey / Фото: Лука Карпюк

Мужчину признали виновным в уголовных правонарушениях. Суд назначил ему наказание – 25,5 тысяч гривен штрафа.