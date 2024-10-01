Інцидент у Львові стався в ніч на 16 вересня 2024 року. Про це повідомляє Zaxid.net з посиланням на вирок Галицького районного суду Львова.

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Чоловік розтрощив кав'ярню Black Honey у Львові

Зазначається, що затриманим за нищення майна кав'ярні Black Honey є 28-річний уродженець Харківщини, військовослужбовець та учасник бойових дій, який був раніше судимим.

Він увірвався у приміщення закладу на вулиці Галицькій. У стані алкогольного сп'яніння чоловік виламав вхідні двері, узяв стілець та почав трощити майно кав’ярні. У вироку вказано, що власнику кав’ярні завдано шкоду на 350 тисяч гривень.

Правоохоронці порушили кримінальні провадження за фактом хуліганства та незаконного проникнення. У вироку немає пояснень чоловіка про причини його вчинку. Однак він визнав провину та дав згоду на розгляд справи у спрощеному провадженні.

У Львові чоловік розтрощив кав'ярню Black Honey / Фото: Лука Карпюк

Чоловіка визнали винним у кримінальних правопорушеннях. Суд призначив йому покарання – 25,5 тисяч гривень штрафу.