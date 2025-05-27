Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Львовской области.

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Во Львове мужчина сорвал флаги на аллее Героев

Накануне, 26 мая, полицейские обнаружили в сети видео, как неизвестный мужчина сорвал флаги с мемориала на аллее Героев, что в сквере на улице Винниченко во Львове.

Как оказалось, это сделал 62-летний местный житель. Полицейские составили на него админпротокол по статье 173 "Мелкое хулиганство". Флаги уже возвращены на мемориал.

Во Львове мужчина сорвал флаги на аллее Героев

Мужчина сорвал флаги на аллее Героев / Фото полиции

Краткая справка. Санкция статьи предусматривает штраф от 3 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 119 гривен) или общественные работы от 40 до 60 часов, или исправительные работы от 1 до 2 месяцев с отчислением 20% заработка, или административный арест до 15 суток.