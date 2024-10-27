Во Львове нетрезвый водитель угрожал патрульным гранатой

На трассе М-06 Киев – Чоп водитель грузовика совершал опасные маневры во время движения. Это создавало аварийную ситуацию, поэтому очевидцы позвонили в полицию.

Водитель транспортного средства резко отреагировал на замечание и начал угрожать правоохранителям гранатой. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Нетрезвый водитель угрожал гранатой правоохранителям

Патрульные догнали транспортное средство и обнаружили у 34-летнего водителя признаки алкогольного опьянения. Устройство Драгер показало 1,73 промилле. В отношении него составили протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП,

– говорится в сообщении полиции.

Однако после сообщения об отстранении от управления и изъятия водительского удостоверения, мужчина угрожал полицейским гранатой и требовал возврата документов. Патрульные сразу задержали его и вызвали следственно-оперативную группу.

По предварительной информации, граната оказалась тренировочной, однако пока ее направили на проведение экспертизы. По состоянию на сейчас начали уголовное производство по статье о сопротивлении работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей.

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К слову, напомним, что недавно от взрыва гранаты на Ровенщине погибли двое мужчин, ими оказались отец и сын. Оба были переселенцами с Луганщины. Трагедия произошла в Сарненском районе.