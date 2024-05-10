Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал 24 Каналу, что такой центр открыли совместно с немецкими партнерами. На церемонии открытия была министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце.

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"Когда началась полномасштабная агрессия, то мы буквально за несколько дней получили единовременно первых 100 наших раненых военных. Мы поняли, что нам надо полностью перестроить систему в городе, и мы тогда начали выстраивать экосистему "Unbroken", которая включает различные этапы", – сказал Садовый.

Говорится, в частности, и о протезировании. Так во львовской больнице начали изготавливать протезы. Впрочем, количество раненых постоянно увеличивается, поэтому потребность в протезах постоянно растет.

Во львовском Центре протезирования и ортезирования сможет работать 40 протезистов. Так украинские военные и гражданские, пострадавшие от российской агрессии, будут иметь еще более качественные условия для реабилитации и протезирования.

Это мануфактура очень высокого уровня, это лучшие стандарты, которые только могут быть. Операции сверхвысокого уровня и реабилитация, и производство протезов, – это все является сегодня нашей большой ответственностью,

– подчеркнул городской голова Львова.

В Украине нужны специалисты по протезированию