В новом материале проекта "Украинский Свидетель" – снайпер ВСУ с позывным "Литовец". Его отец чеченец, но мужчина родился и вырос в Украине. Как признается сам военный, он принадлежит к роду Дудаевых. "Литовец" воюет с 2016 года.

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В интервью он рассказал о своих секретах маскировки, рекорды в стрельбе, отношение к "кадыровцам" и о потере ноги во время боев за Андреевку.

В работе снайпера есть тяжелые цели, когда ты не двигаешься много часов подряд. Однажды я лежал 7 часов. Но есть бойцы, что выдерживают и дольше,

– рассказывает "Литовец".

Боец также рассказал, что перед заданием они не едят и не пьют. Военный объяснил, что в обществе существует миф, будто они одевают подгузники, но это не является правдой.

Иногда пролежишь много часов... и не попадешь в цель. Это изрядно расстраивает. Сначала ты долго собираешься, приходишь на позицию, ждешь и наблюдаешь. Видишь цель, стреляешь – и не попадаешь. Тогда появляется азарт: если я не попадаю, то буду стрелять с одной позиции и дважды, и трижды,

– добавляет военный.

Бои за Андреевку и ранения

Во время боев за Андреевку "Литовец" потерял ногу – наступил на мину, идя на помощь другому батальону.

Когда это произошло, я сказал: "Прощай, нога", все время был в сознании. Когда меня эвакуировали, я рассказывал анекдоты. Сейчас жду протез, когда получу его, то продолжу службу снайпером. Ходить грязью в посадках уже не буду, чтобы не потерять протез, но в городских боях я еще покажу, кто сильнее,

– делится мужчина.

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