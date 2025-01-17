Эти дети между собой не знакомы, впрочем все трое получили ранения после того, как попытались изготовить самодельную "петарду" по ныне популярной в сети TikTok пошаговой инструкции, передает 24 Канал со ссылкой на Zaxid.net.

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Опасное видео с TikTok

Известно, что подростки брали пластиковую бутылку, воду, шарик из фольги, средство для очистки труб и мастерили из них взрывчатку.

Среди пострадавших – 11-летний Вячеслав из Львовской области. Парень признался, что увидел, как другие дети на улице делали петарду по инструкции из соцсетей. Поэтому они вместе с другом решили повторить: смешали все составляющие и потрясли бутылку, чтобы вызвать химическую реакцию. Прямо перед Вячеславом бутылка разорвалась, а ее содержимое попало на его лицо.

Врачи отмечают, что средство для очистки труб буквально разъедает кожу детей. Больше всего страдают глаза, ведь там ткани самые тонкие.

Всем трем подросткам оказали медицинскую помощь. К сожалению, у них останутся рубцы на лице.

Врачи призывают родителей объяснить детям, какие последствия могут быть, если пытаться выполнять сомнительные инструкции из соцсетей.

К слову, в Киеве 15-летние подростки устроили взрыв на парковке, смешав химические вещества в пластиковой бутылке.