Младенца госпитализировали в реанимационное отделение городской детской больницы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Хмельницкой области.

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В Хмельницком нашли новорожденного ребенка на свалке

В среду, 15 января, около 8 часов вечера в полицию обратились неравнодушные прохожие и сообщили о том, что по улице Тернопольской рядом мусорных баков обнаружили новорожденного ребенка.

На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа, работники криминальной полиции, криминалистическая лаборатория следственного управления и ювенальные полицейские. Также работники полиции оперативно установили личность мамы младенца.

Ею оказалась 36-летняя местная жительница, которая родив мальчика дома, замотала ребенка в полотенце и в полиэтиленовом пакете вынесла его на улицу,

– говорится в сообщении.

"Скорая" забрала младенца в реанимационное отделение Хмельницкой городской детской больницы. Указывается, что роженицу тоже госпитализировали.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 135 УК – оставление в опасности. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.



В Хмельницком нашли новорожденного ребенка на помойке / Фото Национальной полиции

Напомним, недавно на одной из улиц города Богуслав рядом с частным домом хозяин обнаружил новорожденного мальчика в хозяйственной сумке.

Ребенок был доставлен в медицинское учреждение и обследован. Медики установили, что малыш был рожден за несколько часов до его обнаружения на улице. Через несколько дней стало известно, что полиция Киевщины разыскала мать и отца ребенка.

По словам женщины, она родила ребенка в доме, в котором проживает, после чего отвезла его в Богуслав и оставила так, чтобы ее быстро нашли. "Я не могу ее прокормить", – объяснила свои действия мать ребенка.